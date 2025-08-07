「MAZDA CX-80」をよく見かけるのですが、購入する人の年収はどのくらいなのでしょうか？

MAZDA CX－80の新車価格は？

MAZDA CX－80の新車価格は、グレードによって異なります。グレードごとの価格は、表1の通りです。

表1

SKYACTIV－D 3.3 グレード 価格（税込み） ディーゼルエンジン XD 2WD：394万3500円4WD：418万円 XD S Package 2WD：438万3500円4WD：462万円 XD L Package 2WD：477万9500円4WD：501万6000円 XD Exclusive Mode（7人乗り） 2WD：507万1000円4WD：530万7500円 ハイブリッド（ディーゼル） XD－HYBRID Exclusive Sports 582万4500円 XD－HYBRID Exclusive Modern 596万7500円 XD－HYBRID Premium Sports 632万5000円 XD－HYBRID Premium Modern 632万5000円 プラグインハイブリッド PHEV L Package 639万1000円 PHEV Premium Sports 712万2500円 PHEV Premium Modern 712万2500円

出典：MAZDA「MAZDA CX-80」を基に筆者作成

最も安いグレードで394万3500円、最も高いグレードで712万2500円するようです。特別な塗装にしたり、オプションをつけたりすると、表1の価格よりも高くなります。



年収がどのくらいならMAZDA CX－80を買える？

一般的に、車の購入予算は年収の半分以内が無理のない目安といわれています。この目安を基にすると、MAZDA CX－80の購入には、年収が800万～1400万円程度あるといいでしょう。

また、車の購入費用だけでなく、毎年の税金、保険、ガソリン代、点検費用、車庫がなければ駐車場代などもかかることを忘れないようにしましょう。購入時の予算は、本体価格と諸費用に加え維持費まで含めて考えることが大切です。



年収に見合わない車を購入したいときの方法

年収が約800万円以上ないけれども、MAZDA CX－80に乗りたい方もいるでしょう。ここでは、手が届きにくい車を購入するための方法を3つ解説します。



現金購入を視野に入れて計画的に貯める

月々の支出を見直してコツコツ貯金できるなら、ローンに頼らず一括で購入するという選択もあります。例えば年収400万円でも、数年かけて400万円程度を準備することも可能です。

ただし、無理な節約で生活が破綻しては意味がないため、負担の少ない支出削減から始めましょう。



金利の低いローンを検討する

手元に十分な資金がない場合は、ローンの活用が現実的な手段です。ただし、金融機関によって適用される金利には差があり、返済総額に数十万円の違いが出ることも少なくありません。できるだけ低金利のローンを選ぶことが、賢く乗るポイントです。



中古車も選択肢に入れる

新車にこだわりたい気持ちはあるかもしれませんが、中古車にまで範囲を広げると選択肢は増えるでしょう。特に、登録から数年以内の良質な中古車なら、状態のいいCX－80に低価格で出会える可能性もあります。

中古車購入で気になるのは故障リスクですが、大手販売店や認定中古車制度を活用すれば安心感も高まります。アフターサービスが充実している店舗を選べば、購入後の不安も最小限におさえられるでしょう。



MAZDA CX－80を購入するなら年収約800万円以上あった方がいい

MAZDA CX－80の新車価格はグレードによって異なり、約400万円から700万円台と幅広く、年収800万円～1400万円ほどが無理のない購入ラインとされています。

ただし、実際には収入に見合わない価格でも、貯金、ローン、中古車という選択肢を工夫することで購入の可能性は広がります。

一括で買うか、ローンを組むか、中古車を選ぶか、それぞれのライフスタイルに合った方法で、後悔のないカーライフを実現していきましょう。



