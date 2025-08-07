ラグビー・リーグワン1部で2連覇を達成したBL東京は7日、SOリッチー・モウンガ（31）が2025―26シーズン終了後にニュージーランド協会と契約締結することが決定したと発表した。

モウンガはニュージーランド代表「オールブラックス」の一員として2019年と2023年のW杯2大会に出場。その後はニュージーランド協会との契約を切ってBL東京に加入した。そして2季連続MVPを獲得する大活躍で、チームの連覇に貢献した。2025―26シーズンをもって3年契約が満了となるため、その後はBL東京を退団してニュージーランド代表として2027年のW杯オーストラリア大会を目指していく。

モウンガはチームを通じ「今シーズン終了後、NZ協会と契約を結び、自分の目標の一つであるRWC優勝を目指します。今シーズンは、引き続きブレイブルーパスに全てを捧げ、ベストパフォーマンスを出せるように準備していきたいと思います」とコメントした。今月から社長も兼任する薫田真広ゼネラルマネジャーは「リッチー・モウンガ選手のNZラグビー復帰に関しては、本人及びNZ協会も非常に待ち望んでいたことだと思います。彼の目標であるRWC優勝に向けて、チームも後押しをしたいと思います。今シーズン、ブレイブルーパスでのラストシーズン、最高のパフォーマンスに期待しています」とコメントした。