VTuberと味わう“推し”の余韻♡個性香るブレンド茶「個ノ花」登場

情報過多で忙しい日々、癒しの時間をくれるのは“推し”と過ごす穏やかなひととき。大好評のVTuber×日本茶コラボ「個ノ花シリーズ」第4弾が登場です。茶師・佐々木健が手がけた、香り・味わい・色彩すべてにVTuberの個性を閉じ込めた特別なブレンド茶。飲むたびに心がふっとゆるむ、新しいお茶のカタチを、ぜひ感じてみてください。

推しの個性が香る、限定ブレンド茶

VTuberファン必見の「個ノ花シリーズ」は、茶師・佐々木健が手がけるコラボブレンド茶。

上位入賞VTuberのイメージを、味・香り・彩りに落とし込んだ唯一無二の日本茶です。第四弾となる今回は、「息の余白」「つきのふね」「すなおのせいか」「いたいけ」の4種を展開。

それぞれ異なる世界観と機能性を持ち、心も身体も満たすラインアップに♡

飲み方も楽しみ方も“推し活”にぴったり

たとえば「つきのふね」は、鮮やかな青色と優しい味わいが魅力の青花緑茶。目の疲れにやさしいアントシアニンを含むバタフライピー入りで、推し配信のお供にもぴったり♪

「いたいけ」は、ローズの香りに癒される薔薇ほうじ茶で、美容やリラックスタイムにおすすめ。

80g入り各1,500円（税抜）と、手に取りやすい価格もうれしいポイント。

伝統×VTuberが織りなす、新しいお茶文化

海月夜澪

真園あきら

まなつ。

夜伽フレイヤ

「個ノ花」は、VTuber文化と伝統茶の架け橋を目指すプロジェクト。パッケージや茶名にも意味を込め、ファンとVTuberとの絆を“かたち”にしました。

日本茶の奥深さに触れながら、推しの魅力を五感で味わえる──そんな新しい“推し活スタイル”がここに。オンラインショップでも購入可能なので、全国どこからでも手に入りますよ。

あなたの“推し”と過ごす、やさしいひととき

「個ノ花シリーズ」は、ただのコラボ商品ではなく、VTuberとファンの想いが重なって咲いた一杯のお茶。

香りを感じ、味わいにふれ、推しの世界に浸る──そんな新感覚の“飲む推し活”体験があなたを待っています。疲れた心にそっと寄り添うその時間は、きっとあなたの毎日を少しだけやさしくしてくれるはず。

お気に入りのカップで、今日も一服してみませんか？