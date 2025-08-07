人気YouTuberでインフルエンサーのいけちゃん（27）が、7月末で秋田・東成瀬村の「地域おこし協力隊」を退任していたことが7日までに分かった。

いけちゃんは昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動。東成瀬村の町役場は7月31日に「一身上の都合で」と本人から退任の申し出があったことを明かした。

秋田県出身のいけちゃんは実際に東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップしていた。

いけちゃんは先月26日、幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との都内デートを報じられていた。箕輪氏には妻子がいた。同27日、いけちゃんと箕輪氏は自身のYouTubeでそれぞれ謝罪。同28日夜、箕輪氏はXを通じ「うちの妻と相手女性は当事者間で完全に解決しました。色々お騒がせしましたが僕が全部悪いです。家族のためにも、もう騒ぐのをやめていただければ幸いです」とつづっていた。

いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。3つ保持しているYouTubeチャンネルの登録者数は合計約89万人。X（旧ツイッター）はアカウントが2個あり、計30万人。インスタグラムのアカウントも2個あり、フォロワーは約23万人。TikTokは約59万人。自身のYouTubeチャンネルでアップした謝罪動画以降、SNSの更新はストップしている。