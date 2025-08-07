レスリング女子でオリンピック（五輪）金メダリストの吉田沙保里さん（42）が、6日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。恋愛を赤裸々に語った。

オードリー若林正恭から「恋愛のこととか聞くの失礼かなって思うんですけど、男たち見て、『気合入れろよ』って思う時あるんですか？ それをずっとやってきた人たちってどうなのかなって思って。『めっちゃ弱音吐くじゃんこいつ』とか、『出かけて、楽しいのにめっちゃ渋滞のこと言うじゃんコイツ。メンタルコントロールせえや』って思ったりするのかなって」と質問した。

吉田さんは「ナヨナヨしている人は男を感じない」と答えた。若林は「そうですよね。でも吉田さんが『この人男らしいな』って（思うのは）相当（な男）ですよ」と反応した。

吉田さんは「私めっちゃ甘えん坊だし、めっちゃ女子なんで、こう見えても普通の人より女の子だねって言われることが多い。甘えたいし。男の人はナヨしていなければ、みんなかっこいい」と照れながら語った。

若林は「何を急にカミングアウトしてるんですか？」と爆笑。「勝手に自分で出して自分で照れている」とつっこんだ。