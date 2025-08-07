お笑いコンビ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）が7日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。この日、ともにゲスト出演したタレント藤田ニコル（27）の母とデートしていたことを明かした。

ニコルの母はお笑い好きで、タイムマシーン3号のライブで出待ちするほどだったという。パチンコ好きで、タイムマシーン3号のパチンコ番組にも出演経験がある。

山本はニコル母とのデートを認め、back numberのライブに2人で行ったことを明かした。「ニコルも（back number）が好きで。でもタイミングが合わなくて、せっかくチケット取ってもらったので、2人で行きますか？ って（ニコル母と）2人で行かせてもらった」と説明した。

ニコルからは「ちゃんと2人で車で行ったんですよ」と暴露された。山本は「お母さんが僕の家の近所まで迎えに来て。さいたまスーパーアリーナまで車で1時間ぐらいかけて行って」と説明すると、スタジオからはどよめきが起こった。車中のBGMは当然、back numberだったという。

母と山本のデートに対し、ニコルは「何やってるの？ と。山本さんから聞いて。その時は」と困惑。恋愛に発展しても「どうでもいい」と関心がない様子だった。

ニコルの母は昨年秋に配信されたNetflixの恋愛ドキュメントバラエティー「あいの里シーズン2」に出演。「35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求めて、ラブ・ヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る」がテーマで、今回は沖縄の古民家が舞台。ニコルは実母の出演を後押しし、母もニコルの母であることを伏せて「パチゆみ」の名前で出演していた。