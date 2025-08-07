2025年5月、Xユーザーのあるくきくらげさん（@kikuragehaaruku）は、用水路に落ちて衰弱していた子猫「ちびすけ」くんを保護しました。一時は命の危機もあったというちびすけくん。現在はどのような日々を送っているのか、その出会いと歩みについてお話を伺いました。



悲痛な鳴き声に導かれて出会った小さな命

「仕事から帰った日の夕方、子猫の大きな鳴き声が聞こえて、声のする方へ駆けつけたんです。すると、家の横を流れる水路に、ちびすけがポツンとひとりで落ちていました」



この地域には母猫が子育てしている姿も確認されており、「一時的に戻そう」と考えた保護主さん。しかし、実際に抱き上げたとき、その考えは一変しました。



「体があまりに痩せ細っていて、目やにもひどくて目が開いていなかったんです。それで病院へ連れて行くことにしました」



診断は「極度の脱水」。獣医師から「このまま放置されていたら命は助からなかった」と言われたことで、保護主さんの決意が固まります。



「『この子は放っておけない』と思って保護を決めました。年齢は、生後推定3〜4週齢くらいとのことでした」



必死にミルクを飲む姿に、思わず笑顔がこぼれた

先住猫たちと隔離するため、保護主さんは即席でダンボールハウスを制作。ベッドには、冬用のパジャマを切ってモコモコの寝床を用意したといいます。



「病院で点滴をしてもらい、ミルクも何度もあげました。3日も経つと目も開き、少しずつ歩けるようになったんです」



警戒心の強い先住猫たちは、はじめダンボールに向かって怒っていましたが、徐々に日常の一部として受け入れられるように。



「乳飲み子の保護は久しぶりで、でも育て方は覚えていました。ただ、1日に4〜5回ミルクをあげるため、仕事を時短にしたり、夜中まで起きてお世話したりと少しだけ苦労しました」



1週間もしないうちに、離乳食もスタート。ところが、ちびすけくんは“ただの子猫”ではなかったようです。



「最初は必死に食べていたんですが、5日もすると気に入らないご飯に砂かけの仕草をして…。『なんて我の強い子なの！？』と驚きましたが、あまりにかわいくて笑っちゃいました」



その後、血液検査を終えたちびすけくんは、先住猫たちとの“対面”も果たします。



「怒られながらも、少し遊んでもらったりして、上手に生活しています」



ぐんぐん成長！ 天才肌のやんちゃ王子に

やんちゃなちびすけくん。今ではすっかり体力も回復し、活発な毎日を送っています。



「保護してすぐは元気がなくておとなしかったんですが、今では私の足を獲物認定して追いかけてきたり、撫でようとするとケリケリ・カミカミしてきます」



先住猫たちのしっぽにも容赦なくじゃれて、怒られてばかりの毎日ですが、その中でも保護主さんが特に驚いたのがある成長でした。



「初めてじゃれてきたときには、すでに甘噛みを覚えていたんです。最初に保護したつくしは、噛まれると本当に痛くて、しつけが必要だったので『天才か！？』って思いました」



里親さんのもとへーー新しい一歩を踏み出したちびすけくん

6月から、ちびすけくんは里親さんのもとへ。トライアル期間を過ごしています。



「遊び盛りの先住猫さんに追いかけられながらも、元気に過ごしているそうです」



送り出すときには寂しさもあったといいます。それでも、保護主さんの表情には、ちびすけくんへの感謝がにじんでいました。



「保護時は衰弱していたのに、その後はめきめきと回復して、私にたくさんの元気をくれました。あの時、大きな声で鳴いて知らせてくれてありがとう。助けることができて本当に良かったです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）