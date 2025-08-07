Tinderは6月に発表した友達と2人組でマッチできる新機能「Double Date」の公開を記念し、ABEMAで人気の恋愛リアリティーショーに参加した羽柴なつみ、河村美咲を起用したキャンペーンを8月7日より展開している。本キャンペーンのCMは、同日よりABEMAでの放送も合わせて開始した。

羽柴なつみは、2つの島の間ですれ違う男女の恋愛模様が話題で、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇る『シャッフルアイランド Season5』に、河村美咲は、年齢と共に変化する魅力や恋愛観のリアルを描く婚活番組『GIRL or LADY～私が最強～』にそれぞれ参加して、若者を中心に注目を集めた。

今回のCMでは羽柴なつみ、河村美咲がペアになって、「Double Date」を楽しむ様子を紹介している。

Tinderの「Double Date」機能では、ユーザーとペアとなり他のペアとマッチができる。主要な国際市場において実施したテストでは、機能を利用したおよそ90％が29歳以下のユーザーであり、Z世代および若年層、ミレニアル世代に支持を得ていることが分かっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）