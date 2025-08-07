KAT-TUN¡¢11¡¥8¤Ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¾åÅÄÎµÌé¤¬SNS¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡ÖÌîÏº¶¦½¸¤Þ¤ì¡ª¡ª¡×
¡¡3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö·èÄê¤òÃÎ¤é¤»¤ë¾åÅÄÎµÌé¤ÎÅê¹Æ
¢£ºÇ¸å¤Î½Ð¹Ò
¡¡º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¡¢3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ÈµµÍü¤ÎSTARTO ENTERTAINMENTÂà½ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿KAT-TUN¡£
¡¡È¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾åÅÄÎµÌé¤Ï8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤µ¤¡¡¢KAT-TUN¤ÎºÇ¸å¤Î½Ð¹Ò¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌîÏº¶¦½¸¤Þ¤ì¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÇÉ¼ê¤ËË½¤ì¤í¡¼¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªKAT-TUN¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¾åÅÄÎµÌé¡×Instagram¡Ê@tatsuya.ueda_kt¡Ë
