¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¿§µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü 2001¡Á02)¤Ç¼ç±é¤Î¥¬¥ª¥ì¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¾º¤Î¼¡½÷¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈþÇØÃæºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¶â»Ò¤Î¤¢¡£Âç¿Í¤Ó¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ª´éÎ©¤Á¤È¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥ª¥ì¥Ã¥É¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤«¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¿Í¡×¡ÖÇØÃæåºÎï¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¿§µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£