¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Ë¤è¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢½÷ÀÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¿û¾ÂÍ§»Ò»á¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬6Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Îµ»ö¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬Åê¹Æ¡¢·ÝÇ½³¦°úÂàÄ¾¸å¤ÎÃæµïÀµ¹»á
¡¡Ãæµï»áÂ¦¤Ï6Æü¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Îµ»öÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Öµ»ö¤Ë¤¢¤ë¡ØÄÌÃÎ½ñ¡Ù¤Ê¤ë¤â¤Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¡¦ÉÁ¼Ì¡¢¡ØÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ëÀË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÙÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µºÜ¤Ï¡¢Åö¿¦¤é¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼êÊýÂåÍý¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊý½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈëµÁÌ³¤ò½å¼é¤µ¤»¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½µ´©»ïÅù¤ÎÂè»°¼ÔÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿û¾Â»á¤Ï¼ÂÌ¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Ãæµï»áÂ¦¤Î½ñÌÌÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤«¤âÈï³²½÷À¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤äÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÅö¿¦¤¬¼éÈëµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤âÅö¿¦¤â¼éÈëµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ïº£²ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤Ë¤â»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ãæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤¬ËÜÊ¸½ñÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃæµï»áÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò½Ò¤Ù¤ÆA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆó¼¡²Ã³²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤ÎÊ¸½ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¢¹¶·â¤¬¤Þ¤¿·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤â¤·Ãæµï»áÂ¦¤¬ÅöÊý¤Î¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÊ¾ÙÅù¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¼Â¤Î³ÎÄê¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡Ë¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¡¦¹¶·â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤°ìÁØ¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
