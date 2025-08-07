THE¡¡ALFEE¹â¸«Âô½ÓÉ§¡¡°Õ³°¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·è¤áÊýÌÀ¤«¤¹¡ÖËÍ¤é¤ß¤ó¤Ê²Î¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·è¤áÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¸«Âô¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Çºù°æ¤ÎÀ¼¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î¤Ïºù°æ¤ÎÀ¼¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼¤Î¼Á¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢3¿Í¥Ü¡¼¥«¥ë¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ïºù°æ¤Î²Î¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤òº¸Ã¼¤Îºù°æ¸¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤¬²Î¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¶Ê¤¹¤ë¹â¸«Âô¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë3À¼¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê²Î¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë²Î¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¡£ÉáÄÌ¤µ¡¢²¶¤¬²Î¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤â²Î¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é3¿Í¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÁ°¤Ï·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤éÂ¿¿ô·è¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£ºù°æ¤¬¤¤¤¤¿Í¡¼¡©¤Ã¤Æ¡£2ÂÐ1¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·è¤áÊý¤â¹ðÇò¡£
¡¡ºù°æ¤Ï¡Ö¾¯¿ô°Õ¸«¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£