Ãö¼í¤È¤â¤«¡¡É´ÅÄ¾°¼ù»á¤Î¡ÈÊ¸¶ç¤¢¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡É¤òµ¿Ìä»ë¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£·Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼£¹¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞÂåÉ½¡¢»²±¡µÄ°÷¤Çºî²È¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡É´ÅÄ»á¤Ï»²±¡ËÜ²ñµÄÃæ¤ËµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ì¤ËÉ´ÅÄ»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö£²£´£¸¿Í¡¢£±¿Í£±¿ÍÌ¾Á°¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ÎÅêÉ¼¡ÊÄ¹¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ë¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ½¸·×¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤¬£²²ó¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅöÁ³¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¶ç¤¢¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÃö¼í¤Ï¡Ö¡ØÊ¸¶ç¤¢¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤è¤ê¤âºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãö¼í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¤Ò¤È¸ÀÂ¿¤¤¡×¡ÖÉÔÌû²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¤Þ¤¡É´ÅÄÀèÀ¸¤ÎÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤´À³Ê¤È¤·¤«¡×¡Ö¤³¤Î·ï¤ÇÂçÀª¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£