東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
貿易収支（7月）12:00
結果 982.4億ドル
予想 1047.0億ドル 前回 1147.5億ドル（1147.7億ドルから修正）
（※対米輸出21.6%減 BBG試算）
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ米大統領
関税措置は始まったばかり、数カ国に対し追加関税課す可能性が高い
半導体製品に100％の関税を課す、米国に生産拠点を移転する企業は対象外
中国がロシアの石油を購入した場合は関税を課す可能性がある
ナバロ米大統領上級顧問（貿易・製造業担当）
対中関税引き上げで自国を傷つけるような事態に陥りたくない
ロシアと中国の関係を監視しているが、直ちに行動を起こす予定はない
