東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

貿易収支（7月）12:00

結果 982.4億ドル

予想 1047.0億ドル 前回 1147.5億ドル（1147.7億ドルから修正）

（※対米輸出21.6%減 BBG試算）



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

関税措置は始まったばかり、数カ国に対し追加関税課す可能性が高い

半導体製品に100％の関税を課す、米国に生産拠点を移転する企業は対象外

中国がロシアの石油を購入した場合は関税を課す可能性がある



ナバロ米大統領上級顧問（貿易・製造業担当）

対中関税引き上げで自国を傷つけるような事態に陥りたくない

ロシアと中国の関係を監視しているが、直ちに行動を起こす予定はない

