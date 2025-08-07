日本人GKと同僚に! バイエルン退団のミュラーがバンクーバー・ホワイトキャップスに加入
アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)に越境参加しているバンクーバー・ホワイトキャップス(カナダ)は6日、元ドイツ代表FWトーマス・ミュラー(35)の獲得を発表した。契約は2025シーズン終了までとなり、2026年に指定選手としてプレーするオプションも含まれているという。
ミュラーはこれまでのプロキャリアをバイエルン一筋で過ごし、今夏のFIFAクラブワールドカップ後に退団。17年間で通算756試合に出場して250ゴール238アシストを記録し、13回のブンデスリーガ優勝や2度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇など、計33のタイトル獲得に貢献した。
ドイツ代表としては国際Aマッチ通算131試合に出場し、45ゴール41アシストをマーク。2014年のFIFAワールドカップでドイツを世界一に導いた。
加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「バンクーバーに来て、チームの優勝に貢献できるのを楽しみにしている」とコメント。「この街について素晴らしい話を聞いているが、まずは何よりも勝利を目指している」と意気込んだ。
バンクーバー・ホワイトキャップスには元横浜F・マリノスのGK高丘陽平が所属。今季MLSのウェスタン・カンファレンスでは暫定2位に位置している。
