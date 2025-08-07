8月4日、3人組ユニット「Number_i」が音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演し、新曲『未確認領域』を披露した。3人のパフォーマンスが注目を集めたが、岸優太には心配が寄せられている。

今回の曲は、フルサイズでテレビ初披露となった。

「9月22日にリリースされるNumber_iのアルバム『No.II』の収録曲で、8月11日にデジタル配信されます。ヒップホップ調で、3人の力強い振り付けが特徴的ですね。岸さんは短く切った髪を立ち上げ、銀髪にした新しいヘアースタイルで登場し、ファンからも好評だったようです」（スポーツ紙記者）

“イメチェン” した姿に注目が集まる一方、Xでは

《岸くん、痩せたように見えた…大丈夫かな…》

《めちゃ久しぶりになんばーあいに触れたんだけども岸くん痩せたね、、！？》

《ちょっとお顔痩せた？？》

など、“激やせ” 姿を心配する声があがっているのだ。

「もともと細身の岸さんですが、顔まわりがシャープになった印象を受ける人が多かったようです。人によっては、頬がやつれたように見えたのかもしれません。

くしくも、4日に、Number_iは10月から12月にかけて全国ツアーを開催することを発表したばかりです。ツアーの準備に向けて多忙をきわめている時期だと見られ、岸さんを含むメンバーの体調が気になるファンも多いのでしょう」（芸能記者）

岸は2023年にKing ＆ Prince（以下、キンプリ）を脱退し、旧ジャニーズ事務所も退所した。Number_iとして活動しているが、キンプリ時代からの変化も見られるという。

「キンプリ時代の岸さんは、『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（日本テレビ系）や『VS魂グラデーション』（フジテレビ系）などのバラエティ番組に出演しつつ、2021年のドラマ『ナイト・ドクター』（同系）や2022年のドラマ『必殺仕事人』（テレビ朝日系）で俳優としても活動し、“マルチタレント” という印象を抱く人も多かったです。

一方、Number_iでは、アーティストとしての活動に重点を置いています。

平野紫耀さんはバラエティ番組『3people 1minute』（日本テレビ系）でMC、神宮寺勇太さんもファッションブランド『ジバンシィ』のビューティーアンバサダーやジュエリーブランド『MIKIMOTO』とパートナーシップ契約を結ぶなど、個人の活動を増やしています。

岸さんも、1月に衣料品ブランド『バナナリパブリック』のブランドアンバサダーに就任しましたが、キンプリ時代に比べると、個人の仕事をセーブし、アーティストとしての覚悟を感じるファンも少なくないようです」（前出・芸能記者）

Number_iは、6月にカリフォルニアでおこなわれた音楽フェスティバル「HEAD IN THE CLOUDS LOSANGELES 2025」に出演するなど、活躍の幅を広げている。それでも、岸に心配が寄せられるのには、こんな事情も。

「キンプリ時代、過去の雑誌のインタビューでほかのメンバーから、ストイックで根を詰めるタイプであることを明かされています。そんな彼の性格をファンもよく知るだけに、今回の番組でやせて見えたことで、体を気遣われたのかもしれません」（前出・芸能記者）

“ナンバーワン” に向けて、日々スキルを磨いているようだ。