1996年のデビューから歩んできたEvery Little Thingの軌跡が、アナログレコードでよみがえる。

48枚のシングル表題曲（A面曲）を全24タイトルに収め、6期に分けて順次リリースするプロジェクトがスタート。

2026年8月に控えるデビュー30周年を見据え、「Feel My Heart」から「まいにち。」まで時代を彩った名曲たちが、懐かしい記憶とともにレコード盤で蘇る。

各タイトルは初回限定生産でのリリースとなり、アナログ盤ならではの温もりある音質で名曲を楽しめるコレクターズアイテムに仕上がっている。

【第1期：2025年11月1日〈レコードの日〉リリース】

Side-A：1st「Feel My Heart」（1996年8月7日） / Side-B：48th「まいにち。」（2016年9月21日）

Side-A：2nd「Future World」（1996年10月23日） / Side-B：47th「KIRA KIRA」（2015年11月4日）

Side-A：3rd「Dear My Friend」（1997年1月22日） / Side-B：46th「ANATA TO」（2015年4月22日）

Side-A：4th「For the moment」（1997年6月4日） / Side-B：45th「ハリネズミの」（2013年4月10日）

【第2期：2025年12月6日〈レコードの日〉リリース】

Side-A：5th「出逢った頃のように」（1997年8月6日） / Side-B：44th「ON AND ON」（2013年2月20日）

Side-A：6th「Shapes Of Love」（1997年10月22日） / Side-B：43th「Landscape」（2011年12月7日）

Side-A：7th「Face the change」（1998年1月7日） / Side-B：42th「アイガアル」（2011年8月24日）

Side-A：8th「Time Goes By」（1998年2月11日） / Side-B：41th 「宙 -そら-」（2011年7月13日）

◆購入サイト：https://elt30thstart.lnk.to/vinylWE