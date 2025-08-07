ÍÓÊ¸³Ø ¡ß ¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó ¡ß and ST¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¡¢¿¿²Æ¤Î¸¶½É¤Ë¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¤È¤Ò¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó
ÍÓÊ¸³Ø ¡ß À¤³¦Åª¥¯¥ì¥¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡Ù¡ß ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥Éand ST¤¬¡¢8·î8Æü¤è¤ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²»³Ú ¡ß ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¡ß ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ8·î9Æü¡¢and ST¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢and ST TOKYO¤Ë¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¤È¤Ò¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó(ÍÓÊ¸³Ø¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼)¤ÎÍèÅ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¤Ò¤Ä¤¸¤¿¤Á¤¬Ì´¸«¤ë²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Û¤«¡¢ÍÓ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢²»³Ú ¡ß ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¡ß ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏEC¥â¡¼¥ë¡Öand ST¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢and ST¼ÂÅ¹ÊÞ¡Öand ST TOKYO¡×¡Öand ST¤Ê¤ó¤ÐCITY¡×¡Öand ST¤é¤é¤Ý¡¼¤È°Â¾ë¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¡Öand ST TOKYO¡×¤Ç¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢§8·î9Æü(ÅÚ) Ãå¤°¤ë¤ßÍèÅ¹»þ´Ö
¡12:00¡Á12:15
¢14:30¡Á14:45
¢¨Å·¸õ¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
and STÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.dot-st.com/cp/hitsujiandst/
¢£¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡ßÍÓÊ¸³Ø¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡É¤È¡¢ ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÈÍÓÊ¸³Ø¡É¡£¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë ¡È¤Ò¤Ä¤¸¡ÉÆ±»Î¤Î¡¢ Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤Ä´¤Ù¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡£¥â¥¨¥«¡¢¤æ¤ê¤«¡¢¥Ò¥í¥¢¤È¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÇËÑ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤À¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£3¿Í¤È1É¤¤Î º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.aardman-jp.com/shaun/6¡ß6/bungaku/
◾️5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù
2025Ç¯10·î8Æü(¿å)È¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡Û3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD+Blu-ray)¡Û6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Blu-ray¡§¡ãFUJI ROCK FESTIVAL¡Ç23¡ä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ã¥á¥§È×¡ä (CD+Blu-ray+Goods)¡Û8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Blu-ray¡§¡ãHitsujibungaku US West Coast Tour 2025¡äDocumentary
¡¦Goods¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ò¤Ä¤¸¤Á¤ã¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ and more
¢¨±ÇÁüÆâÍÆ¤Ï½é²óÈ×¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãHitsujibungaku Asia Tour 2025 ¡È¤¤¤Þ¡¢¤³¤³ (Right now, right here.)¡É¡ä
09·î15Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
09·î18Æü(ÌÚ)¡¡¥½¥¦¥ë¡¦YES24 LIVE HALL
09·î20Æü(ÅÚ)¡¡¾å³¤¡¦VAS est
09·î21Æü(Æü)¡¡ËÌµþ¡¦东»°LIVE 乐Þâ园
09·î23Æü(²Ð)¡¡¹½£¡¦MAO Livehouse(ÃæÂç°ì¹æ馆)
09·î26Æü(¶â)¡¡ÂæËÌ¡¦Zepp New Taipei
09·î28Æü(Æü)¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦Voice Space
10·î09Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
10·î10Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¢§ÆüËÜ¸ø±é¾ÜºÙ
09·î15Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä8,500±ß(ÀÇ¹þ)
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼¡À¤Âå/SMASH
¼çºÅ¡§À¶¿å²»Àô¡¡¸å±ç¡§FM802
¡ÊÌä¡ËÀ¶¿å²»Àô 06-6357-3666
10·î09Æü(ÌÚ)¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
open18:00 / start19:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä8,500±ß(ÀÇ¹þ)
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼¡À¤Âå/SMASH
¼çºÅ¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¸å±ç¡§J-WAVE
¡ÊÌä¡Ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å 03-3444-6751
¡ÊÌä¡Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ 050-5211-6077
10·î10Æü(¶â)¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
open18:00 / start19:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä8,500±ß(ÀÇ¹þ)
´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼¡À¤Âå/SMASH
¼çºÅ¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¸å±ç¡§J-WAVE
¡ÊÌä¡Ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¡03-3444-6751
¡ÊÌä¡Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡050-5211-6077
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://linktr.ee/hitsujibungaku_asiatour
¢£¡ãHitsujibungaku Europe Tour 2025¡ä
10·î15Æü(¿å)¡¡FR¡¦Paris @L¡ÇAlhambra
http://bit.ly/Hitsujibungaku_Paris25
10·î16Æü(ÌÚ)¡¡NL¡¦Nijmegen @Doornroosje
https://www.doornroosje.nl/event/hitsujibungaku/
10·î18Æü(ÅÚ)¡¡DE¡¦Cologne @Die Kantine
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10·î19Æü(Æü)¡¡DE¡¦Berlin @Columbia Theater
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10·î20Æü(·î)¡¡PL¡¦Warsaw @Proxima
https://www.livenation.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764
10·î22Æü(¿å)¡¡AT¡¦Vienna @Flex
https://www.oeticket.com/event/20463877
10·î24Æü(¶â)¡¡UK¡¦London @O2 Academy Islington
https://gigst.rs/hitsujibungaku
