三井海洋が後場に買われ上場来高値、６月中間期の受注高がＦＰＳＯ建造工事などで大幅増

三井海洋開発<6269.T>が後場に買われ、上場来高値を更新。７０００円台に乗せる場面があった。同社はきょう午後０時３０分、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比０．７％減の３００３億７８００万円、営業利益が同１７．１％減の２４９億３５００万円、最終利益が同５．２％増の２１０億８００万円だった。直近３カ月間の４～６月期では最終利益は２１％の増益。更に中間期の受注高は大幅に増加しており、業況を好感した買いが入ったようだ。



６月中間期の受注高は５０億４２８３万２０００ドル（前年同期は３億５３２５万７０００ドル）。ブラジル・リオデジャネイロの沖合約２００キロメートルに位置するＧａｔｏ ｄｏ Ｍａｔｏフィールド向けの浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）の建造工事などで大きく伸びた。売上高はＦＰＳＯの建造プロジェクトが順調に進みドルベースで増えたが、円ベースは減収。金融収益の増加と金融費用の縮小もあり円べースでも最終増益を達成した。



出所：MINKABU PRESS