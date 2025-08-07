BTS¡¦V¡ØW KOREA¡Ù£¶¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÁÇ¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¡ªÍÞ¤¨¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡õÑÛ¡¹¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬¥¢ー¥È¡×¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØW KOREA¡Ù¤Î6¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î5Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØW KOREA¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÈ±¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎV¤òÂª¤¨¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¡£Íâ8·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Í½¹ðÄÌ¤ê6¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉ½»æ¤¬°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¡¢V¤Î»ý¤Ä¡ÈÁÇ¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
1ËçÌÜ¤ÏÇ¨¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶ß¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¼ó¸µ¤òÊ¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¼ó¸µ¤Ë¤Î¤¾¤¯²Ö¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¾åÃå¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÉÊÎÉ¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿V¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ä¥Î¤ò»×¤ï¤»¤ë¾®Æ»¶ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤³¤á¤«¤ß¤ËÆÍ¤Åö¤Æ¤ë»ÅÁð¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤âÉº¤¦¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê3ËçÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢È±¤òÁ´¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÄÞ¤È¥ì¥È¥í´¶¤¢¤ë»ØÎØ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤Ë¡ÖCELINE¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¥Ø¥¢¤Ë²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¶â¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¸÷¤ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¡¢¤½¤·¤Æ´Å¤¯À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
ÊÒÂµ¤Ë¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó´ðÄ´¤Î¥âー¥É¤Ê¥³ー¥Ç¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤²£´é¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸²¤Ë¡£
6ËçÌÜ¤Ï¡¢ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿¹õÈ±¤ò¥é¥Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼ê¤ÇÊÒÌÜ¤ò±£¤¹¥Ýー¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿Èý¡¢Ç»Ì©¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë±ï¤É¤é¤ì¤¿Æ·¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£
V¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Âª¤¨¤¿6¼ïÎà¤Î¥«¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤¬¥¢ー¥È¡×¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö6Ëç¤È¤â¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤âÎÉ¤¯¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö»×¤ï¤º¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤â¤°¤â¤°¡¢BTS V¤Î»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤â
¤Ê¤ª¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤â¤°¤â¤°¤È¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£