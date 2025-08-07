NHK＆民放6局連動の環境スペシャル番組2025、制作決定 NHK高瀬耕造×フジ上垣皓太朗ら参加アナウンサーがバディロケに
国連「SDGメディア・コンパクト」加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン「1.5℃の約束 ‐いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」を展開するNHKと民放キー局（日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ）が、6局連動で環境スペシャル番組を制作することが明らかとなった。NHK総合にて、9月28日10時5分より放送される。
世界の平均気温は昨年、観測史上最高を記録、単年度として初めて産業革命前から1.6℃上昇し、気候危機が深刻化。こうしたなか、NHKと民放キー局は6局連動で、キャンペーン「1.5℃の約束 ‐いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」を展開している。
4年目となる今年は、NHK総合にてNHK民放6局連動環境スペシャル番組を新たな顔ぶれで放送するとともに（詳細は後日発表）国連キャンペーンが行っているSNSムーブメント「何もしないともっと暑くなる」に参加し、6局がリレー形式でSNS発信を行う。
今回、6局の連携を一層強め、初めて各局のアナウンサーが2人ずつバディを組んで、温暖化対策の現場を共にロケを行った。SNSリレーでは、この初公開映像も含めて投稿する。
フジテレビからは、入社2年目の上垣皓太朗アナウンサーが初参加。NHK・高瀬耕造アナウンサーと共に大阪万博会場でロケを行い、温暖化対策の新技術を取材した。
2025年度キャンペーン参加アナウンサー、今回のバディロケの組み合わせは以下の通り。
■2025年度キャンペーン参加アナウンサー（担当している主な番組）
NH：高瀬耕造アナウンサー（激突メシあがれ）
日本テレビ：後呂有紗アナウンサー（真相報道バンキシャ！）
テレビ朝日：佐々木快アナウンサー（スーパーJチャンネル）
TBSテレビ：日比麻音子アナウンサー（Nスタ）
テレビ東京：佐々木明子アナウンサー（ブレイクスルー）
フジテレビ：上垣皓太朗アナウンサー（めざましどようび）
■今回のバディロケ 3チーム
【チーム万博】高瀬耕造アナ（NHK）×上垣皓太朗アナ（フジテレビ）
【チーム再エネ】日比 麻音子アナ（TBSテレビ）×佐々木快アナ（テレビ朝日）
【チーム海】佐々木明子アナ（テレビ東京）×後呂 有紗アナ（日本テレビ）
また、6人のアナウンサーからのメッセージを、各SNSにて投稿。SNS公開後、環境スペシャル番組『1.5℃の約束』公式HPでもリレー動画を見ることができる。
■「何もしないともっと暑くなる」NHK民放6局リレー SNS投稿予定
※下記のアカウント以外からの発信もあり
8月7日14時 NHK
NHK PRのXにて
8月7日17時 TBSテレビ
「地球を笑顔にするWEEK」公式インスタグラムにて
8月8日14時 テレビ東京
テレ東アナウンス部・公式Xにて
8月8日17時 フジテレビ
「楽しくアクション！SDGs」公式Xにて
8月9日14時 テレビ朝日
テレビ朝日アナウンサーズのXにて
8月9日17時 日本テレビ
グップラ／Good For the Planet公式Xにて
NHK総合にてNHK民放6局連動環境スペシャル番組は、NHK総合にて9月28日10時5分放送。
