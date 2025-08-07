女優の秋野暢子が6日に自身のアメブロを更新。自身がハワイに行く理由と、その背景にある闘病エピソードをつづった。

【映像】秋野暢子、闘病中のスキンヘッド姿

2022年7月に食道がんを公表していた秋野は、化学放射線療法と抗がん剤治療を経て2023年4月に寛解したことを明かしていた。闘病中には「抗がん剤の副作用あるあるの脱毛〜〜！これで落ちる髪の毛の心配はなくなりました」とスキンヘッド姿も公開していた。

この日は、「私がハワイに行く理由」というタイトルでブログを更新。「私が何故？ハワイに行くのか理由はこれです。この風に会いにいくのです」とつづり、青い海を背景に撮影された自身の写真を公開。「身体の中に吹いてくれます。病が抜けて行くのです。そして、パワー貰います」と、ハワイを訪れる理由を明かした。

最後に、「病床にいる時、必ずハワイの風に会いに行くという希望を持ち続けました。願いは叶う。わたしの、過信は自信の性格の賜物ですね」とつづり締めくくっている。

この投稿にファンからは「本当に良かったね」「頑張って下さい」「ハワイの存在に感謝です」などの温かいコメントが寄せられている。