元オセロ中島、“30代でおばあちゃんになる”衝撃人生を歩む女性たちを直撃
元オセロでタレントの中島知子（53歳）が、8月5日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃した。
現在38歳で、35歳の時におばあちゃんになった和歌山県在住のマリコさんは、18歳で長女・リオナさんを出産し、シングルマザーとして子育てに奮闘。リオナさんが高校入学直後、16歳で妊娠発覚し、マリコさんは「自分と同じようにはなってほしくない」「自分が経験できなかったことも経験してほしい」という想いと、自身も4人目の子どもを出産したばかりで「助けてあげたくても助けられない」という状況から、当初出産に反対していたと振り返る。
その後、リオナさんは無事に第1子を出産し、その1年後に第2子を出産。さらに現在は3人目を妊娠している。
3人の孫のおばあちゃんになるマリコさんは現在インフルエンサーとして活動しており、週5日・1日8時間のライブ配信による投げ銭の稼ぎは「月200〜300万円」だと明かし、稼いだお金は「自分の顔に課金してます」「鼻は200万円。形が気になったり、もっと高さほしいなとか、それを何回か繰り返してます」と、これまで総額1,000万円以上をかけて顔のパーツを10回以上整形していると語る。
そんなマリコさんは、取材の最後に「立派な大人になってほしい」「元気で健康に育ってくれたらいい」と孫たちへの願いを込めた。
また、中島は15歳で出産して“母”になり、36歳で孫が誕生して“祖母”になった東京都在住の玲奈さんのもとへ。壮絶な過去を乗り越え、「人生充実してる」「基本ハッピー」と明るい笑顔で取材に応じる玲奈さんの姿にスタジオMC陣は「強い女性やな」「すごいわ」とコメントした。
現在38歳で、35歳の時におばあちゃんになった和歌山県在住のマリコさんは、18歳で長女・リオナさんを出産し、シングルマザーとして子育てに奮闘。リオナさんが高校入学直後、16歳で妊娠発覚し、マリコさんは「自分と同じようにはなってほしくない」「自分が経験できなかったことも経験してほしい」という想いと、自身も4人目の子どもを出産したばかりで「助けてあげたくても助けられない」という状況から、当初出産に反対していたと振り返る。
3人の孫のおばあちゃんになるマリコさんは現在インフルエンサーとして活動しており、週5日・1日8時間のライブ配信による投げ銭の稼ぎは「月200〜300万円」だと明かし、稼いだお金は「自分の顔に課金してます」「鼻は200万円。形が気になったり、もっと高さほしいなとか、それを何回か繰り返してます」と、これまで総額1,000万円以上をかけて顔のパーツを10回以上整形していると語る。
そんなマリコさんは、取材の最後に「立派な大人になってほしい」「元気で健康に育ってくれたらいい」と孫たちへの願いを込めた。
また、中島は15歳で出産して“母”になり、36歳で孫が誕生して“祖母”になった東京都在住の玲奈さんのもとへ。壮絶な過去を乗り越え、「人生充実してる」「基本ハッピー」と明るい笑顔で取材に応じる玲奈さんの姿にスタジオMC陣は「強い女性やな」「すごいわ」とコメントした。