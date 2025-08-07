「ロサンゼルス（ＬＡ）が『韓国の大谷』を呼び込んだ」。

米ＬＡタイムズは米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）ロサンゼルスＦＣに入団した孫興慜（ソン・フンミン）を米プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）ＬＡドジャースの日本人スーパースター大谷翔平に例えた。投打兼業で有名な大谷はＭＬＢを平定したメジャーリーガーだ。昨シーズン歴代初めて５０本塁打−５０盗塁という大記録（５４本塁打・５９盗塁）を達成した。またワールドシリーズ優勝とシーズン最優秀選手（ＭＶＰ）を同時につかんだ。

イングランドプレミアリーグ（ＥＰＬ）トッテナムで１０シーズンを過ごした孫興慜はこの日、米カリフォルニア州ロサンゼルスのＢＭＯスタジアムで開かれた入団記者会見で、ロサンゼルスＦＣの選手として初めて登場した。孫興慜は２０２７年まで指定選手（Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ Ｐｌａｙｅｒ、サラリーキャップが適用されない選手）として登録される。２０２８年まで延長オプションがある。追加で２０２９年６月までのオプションも含まれている。ロサンゼルスＦＣがトッテナムに支払った孫興慜の移籍料は２６５０万ドル（３９億円）と伝えられた。ＭＬＳ公式ホームページによると、リーグ歴代最高額だ。

孫興慜は２０１５−１６シーズンから昨季（２０２４−２５シーズン）まで欧州最高の舞台と見なされるイングランドで活躍し、公式戦４５４試合でＥＰＬ１２７得点、国内カップ大会１９得点、欧州クラブ対抗戦２７得点、計１０１アシストという成績を残した。トッテナム歴代得点部門でハリー・ケイン（ミュンヘン、２８０得点）、ジミー・グリーブス（２６８得点）、ボビー・スミス（２０８得点）、マーティン・チバース（１７４得点）に続いて５番目だ。２０２１−２２シーズンにはＥＰＬで２３得点をマークしてモハメド・サラー（リバプール、２３得点）とともに得点王になった。ＬＡタイムズは「日本で大谷がそうであるように、孫興慜も韓国で最も有名なスポーツ選手」と紹介した。ＬＡドジャースはロサンゼルスＦＣのＳＮＳに「孫興慜、ＬＡへようこそ」と投稿した。

孫興慜はこの日の記者会見で「私は勝つためにここに来た。楽しいいサッカーを見せて成功する。韓国のファンと会うのも楽しみ」と所感を語った。続いて「プレシーズンマッチをしたので体の状態については心配する必要がないようだ。書類関連の準備などやるべきことがあるが、サッカーをしに来たので、できるだけ早く競技場であいさつしたい」と話した。孫興慜は「欧州で活躍したからといってここでもそうなるという保証はない。新たにゼロから始めることになるが、最後には『レジェンド』になりたいというのが私の夢」とし「このクラブと別れる時にはレジェンドと呼ばれて出て行ければよい」と意気込みを表した。

ＬＡタイムズは孫興慜の第一印象について「真摯であり、温かく、ユーモアがあった」と評価した。また「ＭＬＳのインテル・マイアミはリオネル・メッシを、ライバルチームのＬＡギャラクシーはデビッド・ベッカムなど世界的なスターを迎えた。孫興慜が来てロサンゼルスＦＣも初めて国際的に注目されることになった」と説明した。ＬＡタイムズは「韓国には約１２００万人のトッテナムファンがいる。国民４人に１人はトッテナムを応援した。日本人が大谷を見るためにＬＡ旅行をするように、韓国人は英ロンドンを訪れて孫興慜を応援した。韓国企業もスポンサー契約を結んだ」とし「孫興慜効果」への期待も表した。