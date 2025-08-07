MBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、先週分の放送回から体調不良で欠席中の女優・筧美和子（31）の復帰が切望される場面があった。

この日番組では"8時10分前集合問題"に触れたリスナーのメールを紹介。「"8時10分前集合"と言われると、30代以下の人たちは8時から8時9分の間のどこかで集まるのですが、40代以上の人たちは7時50分に集まるそうです。皆さんはどちらですか？」と問いかけた。

これに20歳のアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」江角怜音は「"8時10分前"って、8時10分の前ってことじゃないですか？」と質問。すると共演者は一斉に「違うよ！8時の10分前だよ」とツッコミ。「アンガールズ」山根良顕は「…って大人というか40代以上の人は感じちゃうけど、若い人は8時の10分のちょっと前に来ればいいって思うってことよね、コレ」と分析した。

すると山根の相方・田中卓志は「まず"8時10分"に集合をかけないじゃん」とバッサリ。「8時に集合だから、その10分前集合ねっていう感じ。ギリギリにしてたら遅刻する人がいるから」と自身の見解を話すと、お笑いタレント・ケンドーコバヤシも「とんちで言い訳でしたやつが言い始めただけやろ、コレ」と切り捨てた。

これを受けて、山根は「それもありますよね」と同意しつつ、「あとなんか、イントネーションとか（言葉を）切るところも影響すると思うんですけど、でもやっぱり若い人は"9分ぐらいに行っときゃいいのかな"みたいな。俺ら世代は"10分前行動"っていうのが何となく心の中にあったりするから」と時間厳守がすり込まれていることを明かした。

しかし江角は「えっ8時10分に待ち合わせをしてるから、そのちょっと前に行けばいいかってぐらいに…ええ〜っ!?」と、逆に不安な様子。その埋まらない世代間格差に、山根は思わず「筧ちゃんとかはどっちに感じるか分からない」とポツリ。江角が「たしかに！」と賛同すると、ケンコバも「今こそ筧ちゃんがいったな」と納得。口々に「聞きたいですね〜」「（世代が）間ぐらいだからね」と復帰が待たれていた。