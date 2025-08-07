Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¡Ö°ìÈÖÃç¤¤¤¤·Ý¿Í¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤ÎÊì¤Î¹ÔÆ°¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ö°ìÈÖÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£°ìÈÖÃç¤¤¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆ£ÅÄ¤ÎÊì¤À¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¤Î¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤¬³ä¤È¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ï¤ì¤ï¤ìº£ÂÀÅÄ¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤Î»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÎÊì¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·´ØÂÀ¤Ï¡ÖºÇ½éËÜÅö¤ËÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎÊì¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¿ÍÍè¤¿¤Ê¤È¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î¸åÆ£ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é°ÍÍê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é2¿Í¤¬¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¸¥ª¤Ï¸½ºß¡Ö2¿Í¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡