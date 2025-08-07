本国アメリカでも愛される、格別の食体験！ベンジャミンステーキハウス「 夏季限定のランチ／ディナーコース」

「ベンジャミンステーキハウス」では、2025年7月18日(金)より、夏季限定のランチ／ディナーコースの提供を開始しました。

ベンジャミンステーキハウス「 夏季限定のランチ／ディナーコース」

所在地 ： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

暑い季節にぴったりの爽快な味わいを、ステーキハウスならではの洗練されたスタイルで楽しめます。

【LUNCH】ローカーボサラダコース 2,800円(税込・サービス料込)

たんぱく質をしっかりと摂りながら、炭水化物を抑えたヘルシーなサラダコース。

前菜には、無糖ヨーグルトとフルーツソースのマリアージュを楽しめます。

メインは以下2種から選べます：

- メープルサーモンサラダ

120gのサーモンにオメガ3＆メープルの優しい甘み。

フルーツとナッツの調和が光る、贅沢な一皿。

メープルサーモンサラダ

- ハーブチキンシーザーサラダ

130gの香草チキンに、ぶどう＆オリーブの爽快なアクセント。

チーズクリスプの食感が楽しいサラダです。

ハーブチキンシーザーサラダ

ヘルシー志向の方にも、満足感を重視される方にもおすすめ。

この夏、ステーキハウスが提案する新しいランチスタイルをご体験ください。

【期間限定スイーツ】トロピカルマンゴーパフェ 2,500円(税込)

マンゴーやトロピカルフルーツを贅沢に使った、飲むように楽しめるパフェ。

甘さ控えめで爽やか、アメリカンスタイルながら日本の夏に寄り添う味わいに。

食後のひとときを、華やかに彩る一品です。

トロピカルマンゴーパフェ 1

【DINNER PLAN】マンゴーパフェ×ポーターハウスステーキコース 28,000円(税込)

※完全予約制(2日前17:00まで／10名以上は1日前まで)

・提供時間：17:00〜22:30 滞在目安：約2時間対象人数：2〜8名様

旬のフルーツを使った「トロピカルマンゴーパフェ」がセットになった、夏季限定ディナーコース。

米国農務省認定・最高グレード「USDA PRIME BEEF」のポーターハウスステーキをメインに、海の幸盛り合わせ、選べるスープなど全7品を用意。

本国アメリカでも愛される、格別の食体験を堪能できます。

