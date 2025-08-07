とろけるような果肉感！乃が美「愛媛県産岩城まどんなジャム」

『乃が美』は、希少価値の高い岩城島のまどんなを贅沢に使用した、愛媛県産岩城まどんなジャムを、2025年8月1日(金)より全国の乃が美店舗およびオンラインストアにて販売中。

乃が美「愛媛県産岩城まどんなジャム」

■販売価格 ：1本 1,500円(税込)

■販売期間 ：2025年8月1日(金)〜

※ 数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■販売対象店舗：国内店舗・ECサイト

『乃が美』は、希少価値の高い岩城島のまどんなを贅沢に使用した、愛媛県産岩城まどんなジャムを、2025年8月1日(金)より全国の乃が美店舗およびオンラインストアにて販売中です。

今回、着目したのは、夏の柑橘の女王とも呼ばれる愛媛県産岩城まどんなです。

その栽培には大変な手間と時間がかかり、収穫量も限られるため、まさに「幻の柑橘」とも言えます。

愛媛県産岩城まどんまの持つとろけるような果肉感と、甘みと酸味の絶妙なバランスを損なわないよう、素材本来の美味しさを最大限に活かした、乃が美の食パン専用のジャムが完成しました。

■おすすめの食べ方

乃が美「生」食パンに塗って、贅沢な味わいを存分に楽しめます。

リコッタチーズやクリームチーズとの相性も抜群です。

