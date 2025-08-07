Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¸µ½¾¶È°÷1¿Í¤¬´ØÍ¿¤ÈÈ¯É½¡¡ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂæÏÑÅö¶É¤¬ÁÜºº
È¾Æ³ÂÎ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎTSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¸µ½¾¶È°÷¤¬Ï³¤é¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂæÏÑÅö¶É¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸µ½¾¶È°÷1¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ½¾¶È°÷¤ÏÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ¨²ü²ò¸Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¾ðÊóÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑÅö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑÅö¶É¤Ï¡¢Àè·î²¼½Ü¤ËºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢TSMC¤Î¸µ½¾¶È°÷3¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢3¿Í¤¬2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¼Ì¿¿¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ì©¾ðÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ËÅÏ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤ËÏ³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£