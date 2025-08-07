75点のスヌーピーの魅力たっぷりの姿を貴重な原画！「ピーナッツ」誕生75周年展「ザ・スヌーピー展」世界のともだちになった犬。
スヌーピーミュージアムは、2025年9月6日(土)より、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、展示も体験もさらにパワーアップします。
会期：9月6日(土)〜2026年3月1日(日)
メインコンテンツとなる企画展は、「ピーナッツ』誕生75周年を記念し、「ザ・スヌーピー展 世界のともだちになった犬。」を開催。
スヌーピーのおもしろい姿や、魅力あふれるさまざまな表情をたっぷりと紹介します。
もちろん企画展に連動した新商品もたくさん用意されています。
今から75年前の1950年10月2日に新聞連載が始まった「ピーナッツ」。
スヌーピーは、連載3日目の10月4日に初登場しました。
当初は四足歩行のかわいらしい子犬だったスヌーピーは、子どもたちと遊んだり、吠えたり、穴を掘ったりする犬らしい姿でした。
しかし、徐々に子犬の姿からまるで人間のような姿に変身し、感情をあらわにすることも多くなっていきます。
笑ったり、怒ったり、悲しんだり、喜んだり、 そしてぐっすり眠り、飼い主のチャーリー・ブラウンとともに心地よい日々を過ごします。
「ピーナッツ」75周年を記念し、75点のスヌーピーの魅力たっぷりの姿を貴重な原画や当時の新聞資料等で紹介します。
スヌーピーだらけの展示室で、出会ったことのないスヌーピーを見つけてください。
■主な作品紹介
【上がる、のち、下がる】
「ピーナッツ」複製原画 1952年9月5日 (C) Peanuts Worldwide LLC
AはALLIGATOR(ワニ)、BはBEAR(熊)と、AからZのアルファベットで始まる動物を読み上げるルーシーとスヌーピー。
DはDOG(犬)だと期待しますが…。
【テニス、それは感情の爆発】
「ピーナッツ」原画 1975年6月7日 (C) Peanuts Worldwide LLC
真剣にテニスに取り組むスヌーピー。
テニスとなるとどうしても感情が剥き出しになってしまいます。
【昼寝の代償】
「ピーナッツ」原画 1994年6月26日 (C) Peanuts Worldwide LLC
ライナスとスヌーピーはよく一緒にだらだらと昼寝をしますが、寝過ぎてしまったのか、ふたりとも夜に眠れなくなってしまいました。
【主人の心、犬知らず】
「ピーナッツ」原画 1989年10月30日 (C) Peanuts Worldwide LLC
学校をやめて犬を幸せにするために人生を捧げようと決意するチャーリー・ブラウン。
しかし、スヌーピーはそんな気持ちも知らず、かゆい耳を思うがままにかいてもらうのです。
【海賊犬に、僕はなる】
「ピーナッツ」原画 1997年7月31日 (C) Peanuts Worldwide LLC
海賊になりきるスヌーピーはウッドストックたちを一隊として引き連れます。
しかしコンラッドは間違えて眼帯を両目につけ、前が見えないまま上陸。
【その犬、ひょうきん者につき】
チャーリー・ブラウンが立てた看板。
そこには「ゆっくり運転してください 変な犬がいます」と書いてあるのでした。
＜スヌーピーミュージアム概要＞
●所在地 ： 東京都町田市鶴間3-1-4
●開館時間 ： 平日10:00〜18:00、 土日祝10:00〜19:00
●休館日 ： 2025年8月26日(火)、2026年1月1日(木)、2月17日(火)
●アクセス ： 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分
●電話番号 ： 042-812-2723
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
