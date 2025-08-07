堀ちえみ、娘カップルの成長した姿に感激「時々うるうるッときそうに」

タレントの堀ちえみが6日に自身のアメブロを更新。娘・彩月さんと彩月さんの彼氏の成長した姿に感激したことを明かした。

この日、堀は「講演会終わりで、一度家に戻り。愛犬三姉妹のお世話をしてから、近くの居酒屋さんへ」と報告。「今夜はSくんと彩月と三人で、食事に行く約束をしています」と明かした。

訪れた店について「季節料理ゆし松 旬のものを美味しくいただける、とても素敵なお店です」と紹介し「お通しは冷たい枝豆の茶碗蒸し」「カンパチの胡麻和え」「カラスミ春雨」「季節の土鍋炊き込みご飯。鮎ととうもろこし」などコース料理を堪能したことをつづった。

食事会を振り返り「今夜はSくんにも久しぶりに会え、たくさんのお話もできましたので、とてもいい時間を過ごせました」とコメント。「会うたびにSくんも彩月も、大人になっているのが、手に取るように感じられます」と述べ「とても嬉しく思い、また頼もしくなった姿に、時々うるうるッときそうになったり」と心境を吐露した。

最後に「今夜は時間を作ってくれて、どうもありがとう。身体にだけは気をつけて、少しずつ…頑張ってね！」とつづり、ブログを締めくくった。