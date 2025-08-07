北斗晶「驚く値段」孫の2歳の誕生日プレゼントを購入「すっかり孫バカのじーちゃんとばーちゃん」

タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの誕生日プレゼントを購入したことを報告した。

この日、北斗は「夕方に大阪に着きましたが〜夕方なのに34度」と切り出し「ひと昔前は、いや数年前は32度で暑い暑いと言ってたのにね〜」と近年の気候について言及した。

続けて、大阪へ出発する前に「8月9日で2歳のお誕生日を迎えるすーちゃんに、じーちゃんとばーちゃんからのプレゼントを買いに行って来ました」と明かし、プレゼントについては「オモチャはじーちゃんが【これがいいんじゃない！？】と見て直ぐに決めて」「ばーちゃんは、子供ブランドのお洋服と足が大きくなってきたので靴を買いました」と説明した。

また「驚く値段だけど…日本に帰ってきて、初めてのお誕生日だし家族全員揃うから盛大にやってあげたいと思ってね〜」と寿々ちゃんへの思いをつづり「すっかり孫バカのじーちゃんとばーちゃんになってますが。。。」と心境を述べた。

さらに「家を出る時に宅急便が届いてこんなに大きな白桃を頂戴しました」と明かし「箱を開けたらこの白桃の香りが漂って速攻で冷蔵庫に入れさせてもらいましたが…白桃に後ろ髪を引かれました」とコメント。「早く食べたいなーーーー」と期待を寄せた。