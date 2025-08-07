大沢あかね、肌見せコーデ×ロングヘアで雰囲気ガラリ「年々美しくなってる」「色っぽい」
【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの大沢あかねが6日、自身のInstagramを更新。白いコーディネートで透明感あふれる姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】大沢あかね、大人の色気溢れる肌見せコーデ
大沢は「白い服好きだけど 気付いたらなんかシミついてるのが悩みです」と白い服への愛用ぶりを明かしながら、白いキャミソールに白いシャツを羽織ったオールホワイトコーディネートでの写真を投稿。透け感のある素材と肌見せスタイルで上品な色気を演出し、エクステをつけたロングヘアで雰囲気を一変させた姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「年々美しくなってる」「白が似合って色っぽい」「透明感が素晴らしい」「大人の魅力が増してる」「上品で素敵」「どんどん綺麗になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大沢あかね、大人の色気溢れる肌見せコーデ
◆大沢あかね、白コーデで透明感あふれる美貌披露
大沢は「白い服好きだけど 気付いたらなんかシミついてるのが悩みです」と白い服への愛用ぶりを明かしながら、白いキャミソールに白いシャツを羽織ったオールホワイトコーディネートでの写真を投稿。透け感のある素材と肌見せスタイルで上品な色気を演出し、エクステをつけたロングヘアで雰囲気を一変させた姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「年々美しくなってる」「白が似合って色っぽい」「透明感が素晴らしい」「大人の魅力が増してる」「上品で素敵」「どんどん綺麗になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】