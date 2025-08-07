ロックバンド「THE ALFEE」の高見沢俊彦（71）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。青森のご当地グルメについて語った。

BS朝日で「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」のMCを務めている高見沢は「バンドは全国ツアーで回りますから、いろんな美味しいものを知ってるんですよ。それをバンドごとに紹介していく。たまにセッションもする番組ですね」と紹介。

「あの番組3本撮りなんですけど、だいたい3食か4食出るんですよ。だから1日で9食とか10食くらい（出てくる）」といい、メンバーの桜井賢が「全部食べるんですよ、残さないで」と明かして共演者を驚かせた。

高見沢は「ツアーで回るので教えてもらったところに行ったりしますね」とも明かし、「ただ一つ打首さん（打首獄門同好会）から教えてもらった青森の牛乳バターラーメンがあるんですよ。それを青森行った時に食べようと思ってちょっと忘れちゃって。それだけはちょっと心残り。青森に行った時は絶対にこの牛乳バターラーメンを…（食べたい）」と話していた。