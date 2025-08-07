17LIVEは、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが超おもしろ総監督を務める「野田ゲー」シリーズとの初の取り組みにおいて『スーパー野田ゲーMAKER』のゲームキャラクターに17LIVEで活躍するVライバーが実装されたことを発表した。キャラクターの追加は8月4日のアップデートで行われ、過去に開催されたイベントで入賞したVライバーが実装されている。

今回追加されたVライバーは「炎虎 がる（えんこ がる）」、「村雨 哀（むらさめ あい）」、「日和 むう（ひより むう）」、「海月 ゆの（みづき ゆの）」、「結月 さみぃ（ゆづき さみぃ）」の5名。

『スーパー野田ゲーMAKER』は「野田ゲー」シリーズの第3弾となるゲームで、搭載されている野田ゲー生成システム「野田AI」を活用することで誰でも簡単にゲームを作れるのが特徴だ。「野田AI」の質問に答えることで、作りたいゲームのジャンルや世界観、プレイスタイルを選択してゲームが作成できる。

今回のゲームキャラクターは、パーツや操作性などを設定できる「エディット機能」の一部に反映される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）