小5の子どもが友だち同士で“お祭り”に行く予定です。お小遣いはどのくらい渡すのがちょうどいいと思いますか？

他の家庭ではどのくらい？ 小5のお小遣い相場をチェック

一般的に、小学5年生の子どもに渡すお小遣いの金額は、月に1000～1500円程度が目安とされています。

株式会社KG情報（岡山市）が運営する「ママソレ」が実施した、「小学生～高校生の子どもを持つパパママにお小遣いに関するアンケート」（調査期間：2023年9月、有効回答数：789人）によると、小学5～6年生のお小遣いの平均金額は1653円、中央値が1000円でした。

また、同調査によると、小学生のお小遣いの渡し方については月額制が38.7％で最も多く、報酬制が23.1％、必要な際が33.9％と続きます。なお、高学年になると月額制で渡す割合が増えているとのことです。

なお、イベントや外出の際は、特別に渡すのが一般的でしょう。お祭りのように一度きりのイベントの場合、通常より少し多めに渡す家庭が多く、1000～2000円の範囲が目安と考えられます。



お祭りで実際に使うお金の目安

お祭りで子どもが何にお金を使うのか、主な支出項目を挙げてみましょう。

・屋台の食べ物（たこ焼き、焼きそば、フランクフルトなど）：1品400～700円程度

・ジュースやかき氷などの飲み物：100～300円程度

・くじ引き・射的・金魚すくいなどの遊び：1回300～500円程度

・おもちゃや光るグッズなどの雑貨：500～1000円程度

例えば、食べ物2品＋ジュース＋くじ引き＋おもちゃ1つで合計すると、1500～2000円ほどかかるのが一般的な相場です。

中には「1000円で十分」と考える家庭もあると思われますが、小5にもなると欲しいものや楽しみたいことが多い年ごろなので、予算にゆとりを持たせておくことで、子ども自身が優先順位をつける経験にもなります。



金額だけでなく「どう渡すか」が大切

単に「2000円渡す」といっても、子どもにとってはかなり大きな金額となるため、適切に使えるかどうか、親としては気になるところです。そこで、金額の設定だけでなく、渡すときの工夫や声かけもポイントになります。具体的には、以下のような工夫や声かけが効果的ですので、参考にしてみてください。

1. お小遣いは“体験の一部”として渡す

「このお金で、自分で選んで使っていいよ。ただしなくなったら終わりだよ」という形で渡すことで、計画的に使う力が育ちます。事前に、「何を買いたい？」「いくらぐらいかかりそう？」と一緒に考えてみるのもおすすめです。

2. 使い道の目安を共有しておく

子どもにとって、お金の使い道を“自由”にされると逆に迷うこともあります。「食べ物は1つまで」「遊びは2回まで」など、使いすぎを防ぐ目安を示しておくと安心です。

また、「おみやげ用に200円残しておくと喜ばれるかも」といった提案をしておくと、相手のことを考える行動にもつながります。

3. 使ったあとの振り返りで金銭感覚を育てる

お祭りから帰ってきたあと、「何に使った？」「いくら残った？」と会話することで、お金の使い方を見直す機会になります。「全部使って満足した」「使いすぎて後悔した」のどちらでも問題ありません。大事なのは、自分で考える経験です。



渡しすぎには注意。ルールと安心をセットに

中には、「足りないとかわいそう」などと多めに渡す家庭もありますが、渡しすぎは注意が必要です。金額が大きすぎると、子どもが「何を買ってもよい」と思ってしまい、金銭感覚が鈍る可能性もあります。

また、お金を多く持たせることで紛失やトラブルのリスクも高まるため、あくまで子どもの年齢や経験に合わせた金額を意識しましょう。

さらに、小5くらいになると友だちとの金銭感覚の差も気になり始めます。「〇〇くんは1000円だったのに、うちは……」などと比較してしまうこともあるため、「うちはこういう考え方で渡しているよ」と、家庭の方針をしっかり伝えてあげることも大切です。



小5のお祭りお小遣いは渡し方にも工夫をしよう

小5の子どもが友だち同士でお祭りに行く際のお小遣いは、1500～2000円程度がひとつの目安といえるでしょう。

屋台や遊び、雑貨を一通り楽しむにはこの程度が妥当で、子どもにとっても「自由に使えるけれど、無駄にはできない」ちょうどよい金額です。

ただし、金額を決めるだけでなく、「どう使うか」を一緒に考えたり、帰宅後に振り返ったりすることで、お小遣いは“体験を通じた学び”にもなります。

子どもにとってのお祭りは、友だちとの交流や自主性を育てる大切な場面です。お小遣いの額はもちろん、その使い方を親子で話し合うことが、よりよい経験へとつながるのではないでしょうか。



出典

株式会社KG情報 ママソレ 小学生～高校生の子どもを持つパパママにお小遣いに関するアンケート

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー