ティーピーリンクジャパンは、AI顔認識や4K撮影、被写体追跡に対応するスマートカメラ「Tapo C260」を8月21日に発売する。価格は1万450円。

AI顔認識を利用でき、家族や知人、配送業者など20人まで顔を登録できる。ペットや人、赤ちゃんの泣き声などを検知できる機能も備える。見知らぬ人物が映りこむと通知を送れるほか、検知イベントに人物ごとのタグ付けもできる。データはすべてローカルで保存・処理できるためプライバシーは確保される。

最大4Kの画質で、細部まで鮮明に撮影できる。スターライトセンサーで夜間など低照度下でもカラーで撮影できるほか、18倍デジタルズームにも対応する。水平360度、垂直116度のパンチルト機能を備えており、動きを検知すると自動で追尾する「スマートトラッキング」で被写体が視野から外れにくい。非使用時にはレンズを格納できる。

本体の大きさは74.59×88.74×118.87mmで、重さは210.6g。Wi-Fi 4に対応する。最大512GBまでのmicroSDカードに対応するほか、有料のクラウドストレージ（Tapo Care）も利用できる。