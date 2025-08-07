ほぼ“靴下だけ”なのに4万いいね！ベビーカー寝相が「奇跡のかわいさ」【ママリ】

ベビーカー上の「かわいい寝相」ほとんど見えないのに4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

たっぷり(@tappuri_tabetai)さんが投稿した写真です。赤ちゃんを育てているとき、その尊さ、愛おしさを何度もかみ締めることでしょう。





たっぷりさんは、わが子とのお散歩中に愛おしい光景を目にしたようで…？

©tappuri_tabetai

見てください、このかわいい寝相を

ベビーカーからぴょこんと飛び出た小さい足。ほんの少ししか見えてないのに、思わず「きゅん！」と感じた人も少なくないはず。



この投稿には「あしぃぃ！」「たまらなくたまらない」などのリプライが寄せられました。赤ちゃんの小さなあんよを見るだけでも、愛おしさがこみ上げますね。安心して眠っている様子が目に浮かぶようです。親子の尊い絆に思わず笑顔になれる、愛いっぱいの投稿でした。

いかつい印象の宅配お兄さんが赤ちゃんを見ると…ギャップに10万いいね

mi☺︎3m🦕(@miya_onigiri_2)さんの投稿です。「見た目は怖そうなのに、かわいいものが好き」など、人のギャップに驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。



ある日、miさんが寝かしつけ途中のお子さんを抱えたまま、宅配を受け取りに玄関を開けました。そこには、いつも配達してくれている怖そうなお兄さんがいたそう。彼の言動と見た目のギャップに、注目が集まりました。

いつも配達してくれるイカチめなヤ○トお兄さん、寝かしつけ途中の赤ちゃん抱えたまま玄関出たらキラキラしたおめめで「わァ...」ってちいかわになっててキャワ谷園

miさんの赤ちゃんを見て、怖そうなお兄さんも「わァ...」と、まるでアニメ『ちいかわ』に出てくる登場キャラのようになってしまったんですね。見た目は怖そうでも、愛らしい赤ちゃんにキュンとくる優しい心の持ち主だったに違いありません。



この投稿には「お兄さんもキャワ谷園」「赤ちゃんは皆をちいかわにする」といったコメントが寄せられていました。赤ちゃんにメロメロな宅配のお兄さんの言動に、思わずこちらも「わァ…」となるほっこりエピソードでした。

育児中「しないと決めたことは？」親の決意集まり4.9万いいね

かに82(@meso64069432011)さんの投稿です。子育てをするとき、参考にするのは自分の幼少期だという人も少なくないはず。一番身近な「親」の参考といえば、自分の親ですよね。ときには自分の幼少期に親からうけた発言を反面教師にして、言わないようにしようと思うことがあるかもしれません。



親になって改めて、子育ての難しさと親の行動の重要性を認識しますよね。かに82さんは実体験をうけて、意識していることがあるそうで？

自分が子供時代にされたからこそ絶対我が子にはコレはしないって決めてるルールみたいなのある？



私はね、子供がしてくれる家事をアテにして生活に組み込めない、お金がないを口癖にしない

子どものころを思い返してみると「あの言葉はイヤだった」というものがあるのではないでしょうか。自分が親になったからこそ、まねしたくない親の一面があるかもしれません。親だって悪気があったわけではないケースもありますし、親のすべてを否定するわけではないとしても、意外と幼少期の記憶は根深いものです。



この投稿に対して、「お姉ちゃんなんだから我慢しなさい、と言わない」「ちょっと待ってと言わない」など自分の経験をもと子育てで気を付けている、言わないと決意しているというリプライが集まりました。



「負の連鎖をさせない」という気持ちを胸に、自分が嫌だったことをわが子にしないことは大事ですね。そして反対に、自分が親から受けてきたたくさんの愛情や思いやりは、しっかりとわが子に連鎖させて伝えていきたいものです。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）