第2子妊娠中の河北麻友子、有名ファッションデザイナーと美術家との3ショットを投稿！「偉人に囲まれて」
第2子妊娠中の河北麻友子が自身のInstagramを更新。ストーリーに現代美術家の村上隆氏とファッションデザイナーの細川雄太氏との3ショットを公開した。
河北の投稿には、「Surrounded by legends」（偉人に囲まれて）と記し、ふっくらとしたおなかを見せている。河北は、2021年に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子を出産した後、今年の5月に第2子の妊娠を公表している。
この投稿にファンからは「素敵な写真！ますます美しくなっているね」「妊娠中とは思えないほどのスタイル！」「偉人に囲まれて、まゆこちゃんも素晴らしい！」といった称賛のコメントが多く寄せられた。
