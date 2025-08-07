水川あさみとの結婚から6年の窪田正孝、38歳の誕生日に斎藤工や鈴木杏から祝福の声続々
俳優の窪田正孝が自身のInstagramを更新、自身が38歳の誕生日を迎えたことを報告した。窪田は「生まれて37年。大切な人達が側にいてくれて今を生きられることに心から感謝です。」と綴った。続けて、舞台「チ。」の稽古が始まることにも触れ、「凝り固まった概念を崩してくれる「チ。」の言葉達を舞台でしか出来ない体現で伝えていけらたと思います。」と自身が出演する舞台への意気込みを語った。最後に「何はともあれまた1年思い切り楽しんで参ります。」と自身が海辺でのシルエットの姿の写真を添えて投稿した。窪田のこの投稿には、俳優の斉藤工と鈴木杏も祝福のコメントを投稿した。
この投稿にファンからは「世界で一番今までもこれからもずっーと大好きです！！！」「幸せな1年になります様に」「お誕生日おめでとうございます！」といった祝福のコメントが多く寄せられた。
窪田正孝は1988年生まれで、俳優として幅広いジャンルで活躍中。2019年には女優の水川あさみと結婚したことで話題となった。
