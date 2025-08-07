安藤優子、愛犬の“あるある”紹介に「安藤さんのこと大好きなんですね」「愛し愛されている証拠ですね」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の“あるある”を紹介した。
【写真】「キュンとしました！」出待ち中…安藤優子の愛犬
安藤は投稿で、2匹のフレンチブルドッグについて「フレブルあるある！」とコメント。「私がお風呂に入っていると必ず出待ち（笑）ながら、寝るし（笑）」とし、お風呂場のマットの上で横になるショットを公開。「以前は出待ちされると焦りましたが､今はゆっくり入りますよ（笑）」「以上､フレブルあるあるでした！」とつづった。
ショート動画も添えており、2匹の愛犬がおとなしくまったりとした姿で安藤を待つ姿を公開した。
この投稿に「メッチャ可愛い」「キュンとしました」「あるあるですねぇ〜最初は本当ビックリですよね。2人共大人しくして偉いねっ」「まったり〜と､出待ちしている姿が何とも言えないですね」「安藤さんのこと大好きなんですね」「愛し愛されている証拠ですね」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
【写真】「キュンとしました！」出待ち中…安藤優子の愛犬
安藤は投稿で、2匹のフレンチブルドッグについて「フレブルあるある！」とコメント。「私がお風呂に入っていると必ず出待ち（笑）ながら、寝るし（笑）」とし、お風呂場のマットの上で横になるショットを公開。「以前は出待ちされると焦りましたが､今はゆっくり入りますよ（笑）」「以上､フレブルあるあるでした！」とつづった。
この投稿に「メッチャ可愛い」「キュンとしました」「あるあるですねぇ〜最初は本当ビックリですよね。2人共大人しくして偉いねっ」「まったり〜と､出待ちしている姿が何とも言えないですね」「安藤さんのこと大好きなんですね」「愛し愛されている証拠ですね」など、好印象のコメントが多数寄せられた。