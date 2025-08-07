2025年度のお盆の渋滞傾向は？

2025年のお盆期間は、一般的に8月13日（水）から16日（土）までの4日間だ。そのため13日（水）～17日（日）までを5連休とするケースが多いだろう。また12日（火）を休みにし、9日（土）から11日（月・祝）の3連休と合わせて最大9連休！ なんて方もいるかもしれない。

お盆期間中は、帰省や旅行などによるクルマ移動が増えるため、高速道路などでは例年大きな混雑がみられる。NEXCO3社、JB本四高速、日本道路交通情報センターがまとめた高速道路の渋滞予測から下りの混雑傾向を見てみよう。

2025年度におけるお盆の上下線別10km以上の渋滞発生見込み回数。

お盆期間中における高速道路（下り）では9日（土）、10日（日）に渋滞が集中すると予測して、ドライバーへ迂回や出発日時の変更を呼びかけている。この渋滞が多いと予測される日を避け、前後の日程に移動するスケジュールを組めば渋滞を回避できるだろう。

また、お盆期間に全国で発生する10km以上の渋滞の発生回数は、下りで221回になるとみられ、そのうち30km以上の大規模な渋滞は12回を見込んでいる。

2025年度と2024年度のお盆期間における渋滞回数比較。

お盆期間中の下り渋滞ランキングトップ3

次に、お盆期間における高速道路（下り）の主な渋滞（最大渋滞長30km以上）をランキング形式で発表しよう。なお、ランキングは渋滞長をもとにランク付けしている。

1位 中央道 相模湖IC付近

（高井戸IC→相模湖IC で9日、10日、13日に最大45kmを予測）

2位 東北道 矢板北PA付近

（栃木都賀JCT→西那須野塩原IC で9日に最大40km、鹿沼IC→西那須野塩原ICで10日に最大30kmを予測）

3位 東名高速 秦野中井IC付近

（横浜青葉IC→秦野中井ICで9日に最大35km、横浜町田IC→秦野中井ICで8日に最大35kmを予測）

下りでは8月9日、10日、13日に中央道 相模湖IC付近で予測されている最大45kmの渋滞がトップだ。大型連休には高頻度で渋滞するポイントであるため、中央道を利用するドライバーはこの3日間を避けて移動するといいだろう。

お盆期間中、下りの主な渋滞はいつどこで発生？

お盆期間における高速道路（下り）の主な渋滞（最大渋滞長30km以上）。

お盆期間における高速道路（下り）の主な渋滞（最大渋滞長30km以上）を日程別にみてみよう。なお、主な渋滞が予測されていない日は省略した。

8月8日（金）

7時～23時（ピーク16時）：名神高速 旧山科バスストップ付近 最大30km

渋滞区間：竜王IC→京都南IC

7時～23時（ピーク16時）：名神・新名神高速 旧山科バスストップ付近 最大30km

渋滞区間：信楽IC→京都南IC

20時～翌3時（ピーク22時）：東名高速 秦野中井IC付近 最大30km

渋滞区間：横浜町田IC→秦野中井IC

8月9日（土）

4時～15時（ピーク8時）：東北道 矢板北PA付近 最大40km

渋滞区間：栃木都賀JCT→西那須野塩原IC

4時～15時（ピーク6時）：中央道 相模湖IC付近 最大45km

渋滞区間：高井戸IC→相模湖IC

5時～14時（ピーク7時）：東名高速 秦野中井IC付近 最大35km

渋滞区間：横浜青葉IC→秦野中井IC

5時～16時（ピーク7時）：関越道 高坂SA付近 最大30km

渋滞区間：大泉JCT→東松山IC

6時～22時（ピーク12時）：名神高速 旧山科バスストップ付近 最大30km

渋滞区間：竜王IC→京都南IC

6時～22時（ピーク12時）：名神・新名神高速 旧山科バスストップ付近 最大30km

渋滞区間：信楽IC→京都南IC

8月10日（日）

4時～15時（ピーク6時）：中央道 相模湖IC付近 最大45km

渋滞区間：高井戸IC→相模湖IC

5時～15時（ピーク9時）：東北道 矢板北PA付近 最大35km

渋滞区間：鹿沼IC→西那須野塩原IC

8月13日（水）

5時～15時（ピーク7時）：中央道 相模湖IC付近 最大45km

渋滞区間：高井戸IC→相模湖IC

各高速道路会社は、あらかじめ渋滞予測を確認したうえ、ピーク時間帯をできるだけ避けるとともに、出発前や利用時には最新の道路交通情報を確認するよう呼びかけている。また期間中は休日割引などが適用対象外となることも注意しておきたい。

