NMB48の元メンバーで芸能界を引退した山本彩加さん（23）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。約1年半ぶりに近影を披露した。

山本さんは、「お久しぶりです。山本彩加です」と書き出し、緑広がる公園をバックに白ワンピース姿のショットを投稿。「看護師として医療の現場で日々学びながら、そばで支えられる喜びを感じる毎日を過ごしています。」と看護師として過ごす近況を報告した。

続けて、看護師として働いている中で「“病気を抱える方のご自宅での暮らし”や“病気の予防・早期発見”について、もっと気軽に知れる場所、相談できる場所があったらいいなということ。『健康にあまり関心がない方』や、『知りたいけれど、どうすればいいかわからない方』にとっても、そっと届くような場所をつくれたら」と考えるようになったと記した。

「そんな想いから、まずはこの場所で、少しずつ発信をはじめていこうと思い、再開することにしました」とつづり、自身の誕生日である6日に、SNSの再開を報告した。

最後には「健康やセルフケア、日々のささやかな気づき、そして、誰かの気持ちがふっと軽くなるような言葉を届けていけたら嬉しいです。 改めて、どうぞよろしくお願いいたします 」とつづり「暑い日が続いていますので、どうか無理せず、みなさんもお身体を大切にお過ごしください」とファンを気遣う言葉をつづった。

この嬉しい投稿にファンは「ずっと応援してるよ」「あーやんからの発信うれしいし、健康に関すること知れるのもありがたい」「今後の発信が楽しみ」「看護師さんの仕事これからも頑張ってね」「お元気そうで何よりです！」「あーやん、おかえり！」「そういう所が変わらず大好きです」など、多くの反響が寄せられた他、「誕生日おめでとう」「あやかちゃんお誕生日おめでとう！！！」など、投稿当日の誕生日をお祝いする声も多く寄せられた。

山本さんは16年にNMB48の5期生として加入。同年に選抜入りを果たしグループの次世代エース候補として期待されていたが、21年にグループを卒業。その後もう一つ夢として掲げていた看護師としての夢を追うことを決断し、24年3月に看護師国家試験合格を報告していた。