ÊÆ´Ú¤¬¹çÆ±·³»ö±é½¬18Æü¤«¤é¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤â¶¯²½
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ïº£·î18Æü¤«¤é¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ïº£·î18Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢ÄêÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£±é½¬¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÀïÁè¤ÎÍÍÁê¡×¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤â¤Ï¤«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤ÎÍÞ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿±é½¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ìî³°¤Ç¹Ô¤¦µ¡Æ°·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤òÍè·î¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾·³¤ÏÌÔ½ë¤¬ÍýÍ³¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬±é½¬¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£