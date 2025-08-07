TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後2時11分に、大雨警報（浸水害）を仙北市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・仙北市に発表 7日14:11時点

秋田県では、7日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■仙北市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　7日夕方にかけて警戒