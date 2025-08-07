韓国映画「殺人の告白」やドラマ「黄金の私の人生」など、多くの作品で主演を務めた俳優のパク・シフ（４８）について、ある女性が５日、「パク・シフが自身の夫に女性を紹介し、家庭を壊された」と主張。その証拠だという文書や写真をネット上に公開し、物議を醸した。

しかし、該当女性の元夫だという男性がこれを否定したと７日、現地メディアのＹＴＮ ｓｔａｒなどが報じた。

元夫は、同メディアの電話取材に応じたとし「パク・シフとは故郷の幼なじみなだけで、女性を紹介されたことは一度もない」「文書にあった口座番号はパク・シフの実母のもので、公開された女性の写真は私が送ったもの。パク・シフとは全くの無関係」と説明したという。

暴露した女性との関係は「６年前に離婚した元妻」と言い「パク・シフは、（離婚要因に）何ら関係していない。こんなこと（暴露）をしたのは、お金目的だと思う」と明言したことを伝えた。

同メディアは元妻から、なぜこのような文書が流出したのかを男性に尋ねると「私が旅行中に自宅へ無断侵入され、仕事用の携帯電話、パスポート、金銭、宝石などが盗まれた。その中にあった文書を公開したようだ」と返答したという。男性は元妻を窃盗および、無断侵入容疑で警察へ通報、現在調査中であることを付け加えたとした。

そして「個人的な問題で、パク・シフに被害を与えてしまい申し訳ない」「パク・シフは、人の家庭を壊すような人ではない」と強調したと伝えた。

また元妻が、「元夫の不倫相手」として公開した写真の女性も「パク・シフを含め、関連人物たちと面識がない」と盗用被害を訴え、法的対応を予告しているという。