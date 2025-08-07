TBS NEWS DIG Powered by JNN

²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´±¸øÄ£¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ö¤³¤É¤â²â¤¬´Ø¸«³Ø¥Ç¡¼¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸¡»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»öÌò¤Î»Ò¤É¤â
¡Ö»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿¨¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÍÆµ¿¼ÔÌò¤Î¿¦°÷
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

Ë¡Ì³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢²Æº×¤ê¤Î´ÇÈÄ¤ËÍî½ñ¤­¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼ÔÌò¤Î¿¦°÷¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

ÂÎ¸³¤·¤¿¾®³Ø1Ç¯À¸
¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¡»¡´±¤Î»Å»ö¡×

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¢§¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÆþ¹ñ¿³ºº´±¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢¢§ÆÃÊÌµ¡Æ°·ÙÈ÷Ââ¤Î½â¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤­¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤³¤É¤â²â¤¬´Ø¸«³Ø¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢¤¢¤¹¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£