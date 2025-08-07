朝ドラヒロイン・熊谷真実、藤山直美がハチ公前デートを報告「観光客がずらりと並ぶ中で！」
俳優の熊谷真実が自身のInstagramを更新。熊谷は、藤山直美とハチ公前での待ち合わせを報告した。投稿では「直美さんがハチ公前で、待ち合わせ？！！！観光客がずらりと並ぶハチ公前で！！！ま、さ、か！でー、デート！」とマスクに帽子姿の藤山がハチ公銅像前に立っている写真を添えてシェアした。
熊谷は、NHK連続テレビ小説「おんなは度胸」「オードリー」のほか、「芋たこなんきん」でヒロイン役で有名だ。投稿にフォロワーからは「まさかマミさんと」「デートですかー気になりますねー」「#藤山直美ハチ公で待つの巻」「#仇同士」「#新歌舞伎座」「#石井ふく子先生」といったコメントが多く寄せられた。
投稿者の熊谷もNHK連続テレビ小説で「マー姉ちゃん」でヒロインを務めたことで有名だ。
