¡¡À¾Éð¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾Áª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¤ÎÌ¼Ìò33ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÜÇ¯3·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Ì¼¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿ãø¼ÄÀ¿¼£(61)¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢ãø¼Ä¤Ò¤È¤ß(33)¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥Õ¥§³«ÂóÃæ¡×¤È¡¢ÅìµþÂå´±»³¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖMary Jane¡×¤ÇÌ¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿3·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ñ¤Ñ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤¸¤£¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉãÀ¿¼£¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä¤Ò¤È¤ß¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î99´üÀ¸¤Ç¡ÖÉ±²Î¤Ò¤ÊÇµ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2015Ç¯¤ÎÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç½÷Í¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢22Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éã¤Îãø¼ÄÀ¿¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¾åµÜ¹â¹»¤«¤é82Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë½ÓÂ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¡¢ÃæÆü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£