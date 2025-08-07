【カチカチ山なねこ】カリカリという音の正体は何？ たぬきの素朴な疑問
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
■◆カチカチ山なねこ その1
■◆カチカチ山なねこ その2
■◆元となったむかしばなし
カチカチ山
むかし、あるところにいたずらばかりする狸がいました。そのいたずらのひどさに困り果て、みんなはうさぎに相談をします。
うさぎはさっそく狸のもとに向かいました。
狸に薪を背負わせると、カチカチと火打ち石を鳴らし、「これはカチカチ山に住むカチカチ鳥の鳴き声だから気にしないで」とごまかしながら火をつけたり、狸の火傷した箇所に薬と嘘をついてからしを塗ったり、漁に誘って狸を泥舟に載せて溺れさせたり…。
うさぎにさんざん懲らしめられた狸は反省し、いたずらをしなくなったのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』